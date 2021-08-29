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【抖音母企】字節跳動收購VR初創Pico 交易額或超過百億港元

新經濟追蹤 18:32 2021/08/29

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內地VR公司Pico據報已被字節跳動收購。

內地VR（虛擬實境）創業公司Pico發出全員信，披露公司已經被「抖音」母企字節跳動（ByteDance）收購。Pico將併入字節跳動的VR相關業務，整合字節跳動的內容資源和技術能力，並將在產品研發和開發者生態上加大投入。

據內地媒體引述消息人士報道，字節跳動本次收購Pico的最終交易金額可能達到15億美元（約117億港元）。

字節跳動力拓遊戲業務、3年招攬3000人　目標與任天堂競爭【下一頁】

Pico成立於2015年，為VR軟硬件研發製造商，致力於虛擬實境軟硬件的研發和虛擬現實內容及應用的打造，團隊超過300人。目前公司研發的產品有Goblin VR一體機、Pico U VR眼鏡以及Tracking Kit追踪套件等。

資料顯示，Pico自成立起拱完成4輪融資，最近一輪融資為今年3月完成的2.42億人民幣的B+輪融資，投資者包括基石資本、建銀國際、招商局資本等。

今年4月，字節跳動亦斥資1億元人民幣投資元宇宙概念公司代碼乾坤。

相關文章：

【抖音母企】字節跳動據報已讓中國政府入股北京字節跳動1%　美參議員促拜登重推TikTok禁令

【字節跳動】TikTok推出更多保護未成年人的措施 　限制通知、傳送直接信息等功能

編輯：陳健婷

硬件 字節跳動 抖音 收購 VR

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