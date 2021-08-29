【疫下商機】新人重視禮儀　過大禮生意疫下影響微

新冠疫情下，不少新人都選擇從簡處理婚禮，令婚宴生意大受影響，不過新人仍然會做足過大禮儀式。有準新人直言「儀式是必須的」，故未有減低此方面的支出。有過大禮門店亦指，生意在疫情下不受太大影響，不少人仍願在過大禮方面花費8000元以上。

過大禮是中式傳統嫁娶中必備的儀式。專營過大禮禮盒的「皇朝貢品鮑魚蔘茸專門店」負責人翁小姐表示，以往年青人對過大禮儀式了解不深，但疫情下無太多婚禮減動可舉辦，新人變相更重視過大禮儀式，且要求更高。她透露，大部份新人對過大禮洗費不手緊，不少人仍願花費8000元以上，不過尋求3000至4000元套裝的人數也有所增加。

雖然疫情對該行業生意影響不大，但翁坦言經營挑戰更大，主要是市場競爭對手增加，「以往只有數間過大禮專門店，近年卻增加至10多間，亦有不少老行尊加入市場，反映市場增求大，而且大家也看好行業前景」。

在此市場趨勢下，她稱「唯有自己賺少一點，盡量滿足客人需求」，又指會減少參加展覽，將資源轉投於提升產品質素，並藉與客人之間維持緊密聯繫，靠口碑推廣品牌。另外，在電子消費劵帶動下，她料有助刺激3成生意。

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「金氏海味.過大禮」負責人羅先生表示，由於過大禮不受限聚令影響，故對生意影響不大，只是疫情爆發初期，如騰籃及個別其他產品貨源供應短缺，令經營成本一度增加1至2成，而今年三月至今的生意已恢復至疫情前水平。

他又指，新人消費沒有明顯減少，主要選擇套裝形式產品，平均消費集中於6000至7000元，與疫情前相若。該企主要加強線上宣傳，且增設影片教學教新人過大禮儀式，兼藉優惠策略吸客。他相信只要未有爆發第五波疫情，看俏11月至12月結婚旺季檔期生意。

「依莉莎傳統過大禮專門店」負責人趙太則表示，留意到疫情下，不少新人決定不擺酒，但仍然會做足中式過大禮儀式，故生意影響不算太大，現時生意已回升7成。除了推優惠外，該店也將海味升級、且會送贈茶具、紅枱布等中式禮節用品吸客，「雖然成本增加1成，且利潤減少，但起碼可維持營運，看好行業長遠發展」。

▲ 「依莉莎傳統過大禮專門店」負責人趙太則表示，留意到疫情下，不少新人決定不擺酒，但仍然會做足中式過大禮儀式，故生意影響不算太大 。

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記者：蘇穎琪