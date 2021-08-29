  • 29°C
香港時間 : 2021829日 (日) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下商機】新人重視禮儀　過大禮生意疫下影響微

商業 18:38 2021/08/29

分享：

新冠疫情下，不少新人都選擇從簡處理婚禮，令婚宴生意大受影響，不過新人仍然會做足過大禮儀式。有準新人直言「儀式是必須的」，故未有減低此方面的支出。有過大禮門店亦指，生意在疫情下不受太大影響，不少人仍願在過大禮方面花費8000元以上。

過大禮是中式傳統嫁娶中必備的儀式。專營過大禮禮盒的「皇朝貢品鮑魚蔘茸專門店」負責人翁小姐表示，以往年青人對過大禮儀式了解不深，但疫情下無太多婚禮減動可舉辦，新人變相更重視過大禮儀式，且要求更高。她透露，大部份新人對過大禮洗費不手緊，不少人仍願花費8000元以上，不過尋求3000至4000元套裝的人數也有所增加。

雖然疫情對該行業生意影響不大，但翁坦言經營挑戰更大，主要是市場競爭對手增加，「以往只有數間過大禮專門店，近年卻增加至10多間，亦有不少老行尊加入市場，反映市場增求大，而且大家也看好行業前景」。

在此市場趨勢下，她稱「唯有自己賺少一點，盡量滿足客人需求」，又指會減少參加展覽，將資源轉投於提升產品質素，並藉與客人之間維持緊密聯繫，靠口碑推廣品牌。另外，在電子消費劵帶動下，她料有助刺激3成生意。

【婚展】6月結婚節今閉幕　新人縮減婚禮規模　展商：人流生意跌一半

「金氏海味.過大禮」負責人羅先生表示，由於過大禮不受限聚令影響，故對生意影響不大，只是疫情爆發初期，如騰籃及個別其他產品貨源供應短缺，令經營成本一度增加1至2成，而今年三月至今的生意已恢復至疫情前水平。

他又指，新人消費沒有明顯減少，主要選擇套裝形式產品，平均消費集中於6000至7000元，與疫情前相若。該企主要加強線上宣傳，且增設影片教學教新人過大禮儀式，兼藉優惠策略吸客。他相信只要未有爆發第五波疫情，看俏11月至12月結婚旺季檔期生意。

「依莉莎傳統過大禮專門店」負責人趙太則表示，留意到疫情下，不少新人決定不擺酒，但仍然會做足中式過大禮儀式，故生意影響不算太大，現時生意已回升7成。除了推優惠外，該店也將海味升級、且會送贈茶具、紅枱布等中式禮節用品吸客，「雖然成本增加1成，且利潤減少，但起碼可維持營運，看好行業長遠發展」。

「依莉莎傳統過大禮專門店」負責人趙太則表示，留意到疫情下，不少新人決定不擺酒，但仍然會做足中式過大禮儀式，故生意影響不算太大 。

【電子消費券】ClubONE加碼消費券　婚宴餐飲可享額外5000元消費額

記者：蘇穎琪

相關文章

【航空自救】英國航空擬開設廉航新公司　主力營運短程航班
2021/08/28
【航空自救】英國航空擬開設廉航新公司　主力營運短程航班
【好想去旅行】東京機場「無人手信店」開幕　設18個鏡頭及貨架傳感器
2021/08/28
【好想去旅行】東京機場「無人手信店」開幕　設18個鏡頭及貨架傳感器
【東京殘奧】豐田自動駕駛巴士撞傷殘奧運動員　意外發生後即時停用
2021/08/28
【東京殘奧】豐田自動駕駛巴士撞傷殘奧運動員　意外發生後即時停用
【網絡安全】T-Mobile客戶資料外洩　行政總裁致歉　稱正加強網絡安全
2021/08/28
【網絡安全】T-Mobile客戶資料外洩　行政總裁致歉　稱正加強網絡安全

你可能感興趣

【航空自救】英國航空擬開設廉航新公司　主力營運短程航班
12:30 2021/08/28
【航空自救】英國航空擬開設廉航新公司　主力營運短程航班
【好想去旅行】東京機場「無人手信店」開幕　設18個鏡頭及貨架傳感器
13:20 2021/08/28
【好想去旅行】東京機場「無人手信店」開幕　設18個鏡頭及貨架傳感器
【東京殘奧】豐田自動駕駛巴士撞傷殘奧運動員　意外發生後即時停用
15:00 2021/08/28
【東京殘奧】豐田自動駕駛巴士撞傷殘奧運動員　意外發生後即時停用
限聚令 疫情 結婚 行業 品牌 展覽

下一篇文章

【疫市求生】資生堂以逾54億出售3個化妝品品牌　加快企業結構改革
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【好想去旅行】東京機場「無人手信店」開幕　設18個鏡頭及貨架傳感器
【好想去旅行】東京機場「無人手信店」開幕　設18個鏡頭及貨架傳感器
【東京殘奧】豐田自動駕駛巴士撞傷殘奧運動員　意外發生後即時停用
【東京殘奧】豐田自動駕駛巴士撞傷殘奧運動員　意外發生後即時停用
【麥當勞App優惠】麥當勞攜MIRROR三子推薦優惠　兼加推2款限量MIRROR「籃神卡」
【麥當勞App優惠】麥當勞攜MIRROR三子推薦優惠　兼加推2款限量MIRROR「籃神卡」
【MIRROR商機】點解MIRROR成本地廣告商新寵　學者話你知
【MIRROR商機】點解MIRROR成本地廣告商新寵　學者話你知
【網絡安全】T-Mobile客戶資料外洩　行政總裁致歉　稱正加強網絡安全
【網絡安全】T-Mobile客戶資料外洩　行政總裁致歉　稱正加強網絡安全
【英國經濟】英國有工無人做　Amazon送1.06萬入職獎金吸納人才
【英國經濟】英國有工無人做　Amazon送1.06萬入職獎金吸納人才