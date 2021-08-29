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【Moderna疫苗】2男子接種後死亡 日本再發現混入異物

環球社會熱點 18:30 2021/08/29

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日本新冠肺炎疫情持續，當地更出現有民眾接種新冠疫苗後死亡的個案。日本厚生勞動省上周六（28日）指，有兩名男子於接種Moderna疫苗後死亡。此外，日本再發現Moderna疫苗混入異物，沖繩政府已緊急停用涉事批次Moderna疫苗。

確診現血栓機會較打疫苗大 英國研究發現 【下一頁】

日本厚生勞動省上周六表示，兩名分別為38歲及30歲男子，於接種第2劑Moderna疫苗後死亡，二人都沒有慢性疾病及過敏史。當局正調查該兩名男子的死因，與接種新冠疫苗是否有關。

當局指，該兩名男子接種的Moderna疫苗，與一批早前由西班牙工廠生産、被發現混入異物的疫苗，屬同一生產線。當局早前已暫停為民眾接種同期生產的3個批次疫苗，涉及163萬劑。

確診增患心肌炎風險 比打疫苗更高危 【下一頁】

此外，沖繩縣政府同日表示，在4樽Moderna疫苗再發現異物。涉事疫苗與當局要求暫停使用的批次不一樣，但沖繩已停用，目前未接獲接種該批次疫苗後出現不良反應的報告。

日本接種新冠疫苗後死亡的人數上升至過千人，但迄今仍未有證實有死亡個案與接種疫苗有關係。

責任編輯：郭麗明

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