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【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息最後召集 專家料9月加息搶存或收斂

Hot Talk 19:02 2021/08/29

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星展等3行的人民幣7天短存享10厘，於本周二截止，暫未悉會否延期。

8月近尾聲，提醒追息族不少人民幣定期存款的高息優惠進入倒數，例如星展、信銀國際及南商的7天人幣短存享年息10厘，現時齊為市面第2大高息王，僅次於滙豐（HSBC）的相同短存享10.5厘，不約而同於本周二（8月31日）到期。以上冠絕全城超高息，皆要求先把指定貨幣作兑換等附帶條件。

多行提供人幣短存超高息，詳情可按下圖了解

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專家預計，9月開局，人民幣加息搶存戰或稍收斂，因聯儲局主席鮑威爾剛明言不急於加息，美滙指數失守93大關，10年期美債息回落至1.3厘，市料人民幣等非美貨幣滙價將反撲，在滙強息弱下，業界建議，避險族宜趁特惠息仍在先鎖定優惠。展望人民幣前景，財政司司長陳茂波今天（29日）指，在跨境理財通及一帶一路等發展下，人民幣市場需求大增。

中銀香港 （02388） 日前亦發表報告指，全球增持人民幣資產，香港可研究各種業務機會。中銀香港金融研究院資深策略員應堅表示，香港人民幣業務能夠發展成熟，與市場及政策因素有關。下一步可深入研究並捉緊由「十四五」規劃產生的各種人幣業務機會，更積極參與人民幣國際化。

中小行人幣短中長息2.5厘【下一頁

應堅指，香港是國內與國際大循環的重要連接點，可充分發揮資金紐帶作用，以及人民幣資金池優勢。透過完善人幣結算支付功能，可提高跨境人幣結算佔比，並不斷推動人幣貸款發放、以及債券發行，從而疏通內外兩個市場貨物流通及雙向投資。

其次，他認為香港應主動對接「一帶一路」項目，尤其要瞄準資金融通及風險管理，將人幣引向絲路沿線地區，支持當地人幣市場發展。

另外，大灣區規劃綱要的出台，進一步提升粵港澳三地在科創、民生、基建領域的人民幣使用機會。他表示，這些特殊平台擁有的創新機制、豐富的客戶基礎及金融資源，是香港拓展跨境人民幣機遇。

最後，他認為，人幣國際化重心已逐漸轉到資本項目開放，全球增持人民幣資產形成熱潮。香港是國際理財中心，亦是全球資金進入內地的通道，可進一步完善滬港通、深港通、債券通、理財通、保險通機制，配套人民幣兌換、代理、託管服務，促進內地金融市場與國際接軌。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

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