【藍籌業績】中石化半年轉賺近400億人幣、中期息0.16元　「十四五」內300億元投資氫能

▲ 【業績｜三桶油】中石化中期轉賺近400億人幣 料下半年資本開支達1093億

「三桶油」之一的中石化 （00386） 公布上半年業績，中石化半年收入約12616.03億元（人民幣，下同），按年增22.1%；純利約399.54億元，去年同期蝕218.44億元；每股純利約0.33元。中石化恢復派發中期息，每股派0.16元。

中石化擬「十四五」規劃期內，投資300億元人民幣在氫能源，包括用於加氫站建設等，也部署「十四五」末新增光伏發電料為400兆瓦。中石化期望可以「能源資源為基礎；以潔淨油品和現代化工為兩翼；以新能源、新材料、新經濟為重要增長點」的產業目標。

中石化在業績公告提及，上半年資本開支579億元，當中煉油板塊資本支出人民幣78.87億元，除了鎮海、安慶等煉油結構調整項目，以及氫氣提純裝置等項目建設。

中石化周一（30日）高開2.3%，至11時21分，最新報3.64元，升3.1%。

中石化上半年資本支出中，除上述煉油板塊，在勘探及開發板塊也投入239.65億元，主要用於順北原油產能建設，威榮，涪陵，川西等天然氣產能建設，以及天津LNG二期等儲運設施建設。

集團稱，下半年初步計劃資本支出為1,092.59億元，當中初步計劃勘探及開發板塊佔約428.35億元。

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中石化上半年油氣當量產量約2.35億桶，按年增4.2%，其中內地原油產量約1.24億桶，按年跌0.3%，天然氣產量約5826億立方尺，按年增13.7%；海外原油產量約1453萬桶，按年跌10.4%。上半年加工原油1.26億噸，按年增長13.7%，生產成品油7,219萬噸，按年增長7.4%，其中汽油產量3,240萬噸，按年增長20.8%，煤油產量1,124萬噸，按年增長13.5%。

集團稱，會加快推進重點產能建設，大力提高儲量動用率和採收率，下半年計劃生產原油1.41桶，生產天然氣6335億立方英尺；加工原油1.26億噸；境內成品油經銷量8,636萬噸；生產乙烯654萬噸。

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編輯：李哲毅

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