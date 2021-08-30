【藍籌業績】中石化半年轉賺近400億人幣　中期息0.16元　早段升2%

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「三桶油」之一的中石化 （00386） 公布上半年業績，期內收入約12616.03億元（人民幣，下同），按年增22.1%；純利約399.54億元，去年同期蝕218.44億元；每股純利約0.33元；恢復派發中期息，每股派0.16元。
中石化周一（30日）高開2.3%，至9時33分，最新報3.60元，升2.6%。
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中石化上半年資本支出約579.41億元，當中勘探及開發板塊239.65億元，主要用於順北原油產能建設，威榮，涪陵，川西等天然氣產能建設，以及天津LNG二期等儲運設施建設。集團稱，下半年初步計劃資本支出為1,092.59億元，當中初步計劃勘探及開發板塊佔約428.35億元。
上半年油氣當量產量約2.35億桶，按年增4.2%，其中內地原油產量約1.24億桶，按年跌0.3%，天然氣產量約5826億立方尺，按年增13.7%；海外原油產量約1453萬桶，按年跌10.4%。上半年加工原油1.26億噸，按年增長13.7％，生產成品油7,219萬噸，按年增長7.4％，其中汽油產量3,240萬噸，按年增長20.8％，煤油產量1,124萬噸，按年增長13.5％。
集團稱，會加快推進重點產能建設，大力提高儲量動用率和採收率，下半年計劃生產原油1.41桶，生產天然氣6335億立方英尺；加工原油1.26億噸；境內成品油經銷量8,636萬噸；生產乙烯654萬噸。
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編輯：李哲毅