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【北水基金】北水基金一哥對後市樂觀 揸重兩大染藍新貴

Hot Talk 18:59 2021/08/29

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內地基金一哥揸重兩大染藍新貴，包括招商銀行及李寧。

內地公募基金一哥、易方達星級基金經理張坤，旗下王牌產品揸重兩大藍籌新貴，包括持有招商銀行H股 （03968） 共5000萬股，截至6月底的巿值約為27億元（人民幣，下同），在投資組合中高踞第2位，僅次於第一大重倉股港交所 （00388） 。另一省招牌的易方達中小盤基金，也重注另一隻染藍新貴李寧 （02331） 400萬股。

基金一哥持倉浮面，事緣於內地媒體指，近日北水基金陸續派發中期年報，網民爭相翻看老牌資產管理公司的投資分布狀况。不過，第3季受政策市等黑天鵝事件所累，重創中港股市，遂未悉上述名牌基金的持股最新變化。

享負盛名的張坤，因其管理包括股票、以及混合產品等權益類基金，總額逾千億元，成為內地首位操盤手打理如此巨無霸金額，故此其追揸沽動向甚惹業界關注。

外資巨無霸首推北水基金【下一頁

內媒指，昨天（8月28日）易方達基金披露上半年的年報，而張坤及馮波等頂流基金經理管理的產品、旗下隱形重倉股也隨之浮出水面。

今年上半年，大市跌宕起伏，核心資產估值呈劇烈分化，押注新能源及資源股等基金為大贏家，而專家專攻的科網股卻難逃劫數。

張坤管理的易方達藍籌精選基金，降低食品飲料等行業持股，卻加碼銀行等板塊。至於具體持倉調整方面，上半年累計掃入招商銀行H股、港交所、以及兩大抱團股美團 （03690） 及騰訊 （00700） 。但其後已逐步減磅美團、騰訊及港交所等曾領漲的強勢股。

另方面，今年初最爆款的公募基金、易方達競爭優勢企業，首日吸金2374億元，刷新歷史紀錄。該基金迅速建倉，截至6月底倉位達60%以上，主要配置了互聯網、消費、新能源、家電、TMT、醫藥、汽車及金融等。除了10大重磅股外，也揸重吉利 （00175） 等。可是，新經濟股捱沽，上半年基金已陷負回報0.56%，7月中旬以來更負數8.19%。然而，易方達以上兩大專家對長期後市仍感樂觀。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

招商銀行（03968） 李寧（02331） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 北水流入 港股 港股通 基金

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