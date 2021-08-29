【十四五規劃】陳茂波：正帶隊檢視債券市場多個環節 對接「十四五」規劃需籌謀部署

▲ 財政司司長陳茂波表示，對接國家「十四五」規劃，需要籌謀部署。

財政司司長陳茂波發表網誌，稱中央上周派出由國務院港澳辦率領的代表團來港，向各界宣講「十四五」規劃，他認為香港作為國際金融中心和全球最大的離岸人民幣樞紐，可通過促進本港債券市場發展、提升資產管理市場深度和產品多元化以及發展綠色可持續金融，以把握「十四五」期間關鍵機遇。

陳茂波表示，香港的股票市場發展暢旺，但企業籌融資渠道須更多元化，債券正是企業籌措資金的另一重要工具。債券的資產及風險管理功能，有助匯聚長期資金。在內地經濟持續發展將帶動龐大的需求，以及債券通「南向通」啟動在即等背景下，香港的債券市場將有更大的發展空間。

陳茂波：續擴大與內地互聯互通 促人民幣國際化、內地企業國際融資【下一頁】

惟他補充，目前還需在多個環節有所突破，才能令債市發展踏上新台階。例如，現時不少債券是場外交易，價格透明度不足，變相增加交易成本及削弱交易效率。事實上，整個債券市場的「生態系統」，包括債券的發行、買賣、清算、在交易所掛牌、托管、稅務，以至信貸評級服務等，都是需要檢視的方向。為了加快推動本港債券市場的發展，由陳茂波率領的香港債券市場發展督導委員會上周已展開工作。

除此之外，陳茂波指近年香港的資產管理業務持續增長，去年增幅超過兩成至近35萬億元，其中來自海外的資金佔比超過六成。而籌措工作已準備就緒、啟動在即的粵港澳大灣區「跨境理財通」，將引來更多的資金和產品需求。

陳茂波：港交所推A股期貨合約令本港金融產品選項更豐富【下一頁】

陳茂波在網誌中亦提及，無論是內地或外資企業，金融或其他機構，在境外使用、持有及投資人民幣的需求勢將大增，香港作為全球最大的離岸人民幣樞紐，不單是提供境外人民幣資金的「蓄水池」，更要打造好人民幣的「離岸生態體系」。

他認為，香港有條件及能力打造更多的離岸人民幣計價投資工具，提供具投資回報的渠道、金融工具和項目，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險管理等財資管理服務，讓人民幣資金能在離岸市場循環流轉。

陳茂波又指，對接國家的「十四五」規劃，香港也要有相應的籌謀部署，從金融市場到其他領域都要以站上新台階的角度來釐訂新發展方向，這才能牢牢抓緊發展機遇。

相關文章：

陳茂波﹕《反外國制裁法》在港實施「會充份考慮香港的實際情況」 料最新失業率回落

【香港經濟】本港最新失業率回落至5%勝預期 消費及旅遊相關行業跌幅最大

編輯：陳健婷