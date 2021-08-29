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【業績│內險股】中國太保上半年純利按年增21.5%　壽險新業務價值跌8.9%

股市 19:25 2021/08/29

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中國太保（02601）周日（29日）公佈上半年業績。

中國太保 （02601） 周日（29日）公佈上半年業績，期內歸屬於母公司股東淨利潤按年增21.5%，至173.04億元（人民幣，下同）。太保上半年營業收入為2525.1億元，其中，保險業務收入按年略升3.7%，至2245.2億元，惟壽險新業務價值按年跌8.9%至102.3億元，新業務價值率則按年跌11.6個百分點，至25.4%。

新華保險新業務價值挫近22%，詳見﹕【下一頁】

以業務分類，壽險保險業務收入按年增2.1%，至1414.5億元。不過代理人數目下跌，個人客戶業務代理人隊伍月均總人力達64.1萬人，按年跌16.3%，但每月人均首年保險業務收入按年升41.5%。財產險業務險業務收入按年增6.4%，至827.6億元。

上半年集團客戶數達1.59億人，較去年底增長1091萬人。

投資收益方面，截至6月底，集團管理資產達2.56萬億元，較去年底增長5.3%。上半年實現淨投資收益353.8億元，按年增8.3%，主要因固定息投資利息收入增長。總投資收益則按年增28.4%，至493.4億元。

展望未來，集團指，隨金融市場深化改革，預料國內「防風險、治亂象、嚴監管」趨勢將會延續，並料監管新政策將進一步規範經營行為，對集團風險合規專業能力提出更高要求，或會令集團壽險新業務價值增長、資產負債管理面臨的壓力加劇。

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息

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編輯﹕賴奕羚

港股 純利 新業務價值 中國太保（02601）

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