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【美股分析】蘋果股價落後 分析指可憑兩秘密武器跑出

股樓投資 17:58 2021/08/29

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蘋果（AAPL）是美國巨型科企中，表現較為落後的一隻。無他，蘋果收入依賴硬件銷售，一方面在品牌效應下可保有一定市佔率，但同時卻失去大幅增長空間，市場視之雞肋，但正如Google（GOOGL）、Facebook（FB）、Amazon（AMZN）等巨企，蘋果也正在發挖新的收入來源，當中不得不提廣告及搜尋的潛在收入。

Evercore ISI分析員Amit Daryanani周三（25日）便發表報告，指蘋果的廣告收入機遇處處，預計將會由2020財年的20億美元增長2025財年的200億美元，5年間增長達9倍！他在報告中將蘋果廣告業務與Amazon廣告業務作比較，指後者的廣告收入在4年間便由30億美元大幅增長至200億美元，如蘋果的廣告業務能如他所料般爆炸增長，廣告收入將在2025年時佔公司盈利達9%，成為公司的第二盈利支柱。

【美股分析】富瑞料大宗商品價格將反彈 籲投資者撈四股

他認為蘋果廣告業務的優勢在於能有效保障客戶私隱。在蘋果最新的應用程式追蹤要求中，應用程式需要在得到用戶批准後，才能追蹤用戶於其他應用程式或網頁的活動紀錄。他表示這項改革除保護消費者權益外，更會令企業傾向在蘋果旗下平台進行付費廣告推廣。

Daryanani認為未來將會有更多應用程式開發者利用App Store廣告吸引用戶下載，情況便有如Amazon廣告協助平台賣家獲得更多曝光。Daryanani並非唯一看好蘋果廣告業務的分析員，聯博分析員Toni Sacconaghi早前便發表報告分析蘋果的廣告業務，並預期2023及2024財年將會貢獻公司70億美元及100億美元收入，而箇中關鍵正是蘋果5月起在App Store加入橫幅廣告。

除廣告業務外，蘋果的「搜尋」業務也為公司帶來不少收入。現在Google為了成為蘋果手機默認的搜尋器，每年都要向蘋果支付巨額費用來保持壟斷地位。不論是蘋果或Google也沒有披露有關的合作協議，但Sacconaghi估計2020年Google每年需向蘋果支付100億美元，高於他早前預計的80億美元，他更認為蘋果會在2021年將有關費用加價至150億美元，帶動公司服務收入及貢獻公司盈利合共9%，同時有關費用將佔Google流量獲取成本（Traffic Acquisition Cost）的39%，遠高於2013年的13%。

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撰文 : 林展鋒

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