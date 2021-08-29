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【新冠疫苗】新加坡8成人完成接種 超越多數發達國家

環球社會熱點 17:25 2021/08/29

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多國的新冠疫苗接種率升幅放緩之際，新加坡宣布已有8成人完成接種新冠疫苗，完成接種率超越大多數發達國家。新加坡政府預計將進一步放寬防疫措施。

【新冠疫苗】拜登擬提前打加強劑時間 與次劑隔5個月 【下一頁】

新加坡衛生部長王乙康周日（29日）於社交媒體Facebook發文，宣布新加坡有80%人口已完成接種兩劑新冠疫苗。彭博社指新加坡的新冠疫苗完成接種率高於大多數發達國家，王乙康讚揚民眾與醫護人員齊心協力，讓新加坡的疫苗接種計劃成功達到這個里程碑。

王乙康表示接種率上升反映放寬防疫限制有望：

這代表新加坡在提升防疫措施彈性方面，再向前邁一步。

（It means Singapore has taken another step forward in making ourselves more resilient to Covid-19.）

新加坡近期已逐步放寬防疫措施，包括批准完成接種疫苗者最多5人同桌堂食；放寬宗教聚會、婚禮、體育賽事等大型活動的出席人數上限至500人；容許最多5成員工重返辦公室。

感染Delta變種新冠患者 住院風險高一倍 【下一頁】

王乙康指當局繼續加快推行疫苗接種計劃，已安排超過4,300名居家隔離人士接種新冠疫苗。他表示當局每周接獲700名居家隔離者預約接種疫苗，已增撥2倍人手負責居家接種工作。

當局預計居家接種疫苗的輪候時間可由8周縮減一半到4周，目標是在9月底之前完成所有居家疫苗接種工作。

責任編輯：鄭錦玲

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