【新冠疫苗】新加坡8成人完成接種 超越多數發達國家

多國的新冠疫苗接種率升幅放緩之際,新加坡宣布已有8成人完成接種新冠疫苗,完成接種率超越大多數發達國家。新加坡政府預計將進一步放寬防疫措施。

新加坡衛生部長王乙康周日(29日)於社交媒體Facebook發文,宣布新加坡有80%人口已完成接種兩劑新冠疫苗。彭博社指新加坡的新冠疫苗完成接種率高於大多數發達國家,王乙康讚揚民眾與醫護人員齊心協力,讓新加坡的疫苗接種計劃成功達到這個里程碑。

王乙康表示接種率上升反映放寬防疫限制有望:

這代表新加坡在提升防疫措施彈性方面,再向前邁一步。

(It means Singapore has taken another step forward in making ourselves more resilient to Covid-19.)