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【另類奪金】全球POPCAT熱潮！香港以1,200億次點擊居世界第一

環球政經 17:46 2021/08/29

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近日，全球掀起POPCAT熱潮，劃分不同地區組別，共有220個國家及地區競爭，以比拼點擊MEME小貓的次數為挑戰，目前香港以逾1,200億點擊次數躋身全球第一。

【TeamHK】市建局舉辦全港首個體育互動體驗館 韋志成：旨推動本地運動普及化：【下一頁

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主辦方採用奧運獎牌制，截至上周六（28日）下午，香港以1,200億點擊得金牌、台灣則以1,064億點擊次數得銀牌，日本以1,027億次獲得銅牌，而排最尾的北韓有1次點擊，該遊戲在全球的總點擊次數已累計將近5,000億次。

 

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責任編輯：潘曉豐

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