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【公共年金】羅致光﹕研加強公共年金與強積金配合

股市 17:40 2021/08/29

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勞工及福利局局長羅致光周日（29日）發表網誌。

勞工及福利局局長羅致光周日（29日）發表網誌表示，公共年金於2018年推出，但未來本港人口退休人士所佔比例日漸上升，為整體經濟帶來挑戰。他表示，政府需進一步探討如何加強公共年金與強積金的配合。

年金公司推出視像投保服務，詳見﹕【下一頁】

羅致光指，當香港按證公司推出公共年金計劃時，政府便調整領取長者生活津貼（長生津）資格，讓長生津與公共年金可以作出配合，加強長者的退休保障。不過他指，由於強積金只實施了21年，更因現時仍可以用僱主的強積金累積金額抵銷遣散費或長期服務金，故現時可獲100萬或以上強積金的退休人士人數不多。

他表示，日後若要加強退休保障，政府首要強化強積金的制度，例如推行計劃中的取消「對沖」，及強化強積金的制度，如推行積金易減低強積金的管理成本，或為低收入僱員代供強積金等。

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編輯﹕賴奕羚

年金 公共年金 強積金 勞工及福利局 羅致光

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