【東京殘奧】向香港隊運動員致敬 九巴贈一年免費搭巴士及巴士命名權

東京殘奧運會上周二（24日）正式開幕，各項比賽進行得如火如荼，九巴於周六（28日）於官網表示，為向所有東京殘奧香港隊運動員，送贈一年免費乘搭九巴及巴士命名權，每位代表隊成員可為一輛九巴巴士命名，載有命名內容和信息的名牌將安裝於巴士車廂內的車頭位置。

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公司又指，未來會推出以奧運為主題的巴士，其主要行走路線66X ，由屯門（大興邨）來回奧運站；及270B由上水來回奧運站，冀望能夠繼續推廣奧運精神。

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責任編輯：潘曉豐