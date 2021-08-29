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【疫市求生】資生堂以逾54億出售3個化妝品品牌　加快企業結構改革

商業 16:49 2021/08/29

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資生堂的目標是加強發展高價位的護膚品，正進行結構改革。（法新社圖片）

資生堂（Shiseido）以7億美元（約54.5億港元）出售包括bareMinerals 在內的3個高端化妝品品牌，相信是資生堂結構改革的其中一環。

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資生堂是次出售的3個美國品牌包括bareMinerals、Buxom及Laura Mercier，買家為私募股權投資公司安宏資本（Advent International）。據日本傳媒報道，這3個品牌均是源於美國的高價化粧品品牌。資生堂曾經為了擴大海外業務，而將其定位為主要業務。

3個品牌在資生堂的合併生意額中約佔5%，資生堂當時收購bareMinerals和Buxom曾投入了約1800億日圓（約127.6億港元）。該企表示，正在詳細調查出售這三個品牌對2021財年業績的影響。

事實上，自疫情爆發以來，資生堂正著力重振經營，加快結構改革。該企早前已出售其他日用品業務如TSUBAKI等，又取消與意大利高端品牌Dolce&Gabbana的授權協議。 資生堂的目標是加強發展高價位的護膚品。由 2019年到2022年，資生堂總共將投入1000億日圓（約70.9億港元）以上，在日本國內新建3間工廠，增強高價位護膚品的產能。

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責任編輯：葉泳珊

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