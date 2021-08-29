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【本港疫情】不排除向指定場所施加限制 聶德權：冀9月底前首劑接種率達7成

環球政經 16:47 2021/08/29

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公務員事務局局長聶權權今早（29日）出席電視訪問後表示，階段性目標於9月底，接種首劑疫苗的人口達7成，長遠目標是「應打就打」；另指長者的接種率最低，70歲以上不足3成人已打針，未來會繼續鼓勵他們接種，如在商場及屋邨等，舉辦即場醫療諮詢及打針活動。

他提及到，近日本港預約接種或打針率有下跌趨勢，認為市民仍然繼續努力提升疫苗接種率，並強調接種疫苗後可以大大減低感染後重症和死亡機會，對個人而言是一個很重要的保護，亦能夠防止本地社區大規模爆發。

【新冠疫苗】新加坡達80%人口已接種兩劑疫苗 未來將試行居家康復計劃：【下一頁

另外，由9月1日起，公務員等4類人士若不接種疫苗，則要自費定期檢測，聶德權稱除教職員未有數字，其餘首劑接種率都有至少8成，其中公務員的接種率達9成，呼籲企業均應鼓勵員工接種疫苗。

他指出，現時不排除日後到食肆或乘坐公共交通工具，均須出示接種疫苗或提供檢測證明，他說：「尤其在所謂指定場所，在我們法例中，如我們當有一波疫情時，往往那些處所都要關閉。這些處所本身將來來說，會否施加一些限制，打了疫苗才可進入？我不排除這可能性。」

 

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責任編輯：潘曉豐

聶德權 疫情 經濟 香港 公務員事務局

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