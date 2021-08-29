塔利班準備接管喀布爾機場 加強部署檢查站

美軍將如期於周二（31日）撤離阿富汗，塔利班表示已加強在喀布爾機場一帶增設檢查站加強部署，已準備全面接管機場。但美國國防部發言人否認塔利班的説法。

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半島電視台報道指，美軍自上周五（27日）晚起一直加緊撤軍，以趕及於8月31日限期前撤離喀布爾機場外圍和機場內部分據點。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）上周六（28日）表示，塔利班部隊在機場内佔據部分地區，已準備在美軍飛離機場時和平接管這些地區。

美媒引述一名曾為美軍擔任翻譯的阿富汗人指，他和一群合資格撤離的人結伴同行，上周五試圖前往機場。他們在經過第4個檢查站時遭塔利班截停，雙方更發生爭執。塔利班拒絕讓他們通過，強調只有持有美國護照的人才會獲放行。

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據悉，塔利班喀布爾機場發生後已部署額外兵力，以防機場再有大量人群聚集。他們在通往喀布爾機場的路上增設檢查站，部分由身穿制服的塔利班武裝人員控制。

但美國國防部發言人柯比（John Kirby）否認塔利班上述說法，稱曾為美軍工作的阿富汗人仍獲准進入機場。

責任編輯：鄭錦玲