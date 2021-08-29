【新冠疫苗】新加坡達80%人口已接種兩劑疫苗 未來將試行居家康復計劃

各國積極推動國民接種疫苗，以達至全國免疫目標，截至今日（29日），新加坡宣布已有80%人口完成接種兩劑新冠疫苗，其衛生部長王乙康在社交網發文，形容新加坡抗疫達到了另一里程碑，在抗疫道路又邁進了一步。

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他指，早前推出上門接種計劃，目前逾4,300人成功在家注射疫苗，並目標下月底完成上門接種工作；同時，於周一（8月30日）起試行居家康復計劃，讓60名已完成疫苗接種、病情穩定的確診患者留醫數日後回家繼續隔離養病至康復，同住家人期間必須留在住所，形容此舉是和新冠共存社會的重要。

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責任編輯：潘曉豐