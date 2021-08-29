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喀布爾機場形勢危險 拜登警告隨時再發生恐襲

環球社會熱點 15:48 2021/08/29

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阿富汗首都喀布爾機場早前發生恐襲，引起國際社會震驚。美國總統拜登上周六（28日）發表聲明，警告喀布爾機場在未來24至36小時可能會再次發生恐襲，並強調將繼續追捕與恐襲相關的人，讓他們付出代價。

談喀布爾機場恐襲 特朗普：我做總統就唔會發生 【下一頁】

美軍早前以無人機空襲「伊斯蘭國」分支ISIS-K，擊殺兩名ISIS-K成員。拜登（Joe Biden）上周六發表聲明，警告喀布爾（Kabul）形勢仍相當危險，當地機場出現恐襲風險很高。他稱接獲指揮官情報指，機場於未來24至36小時可能會再發生恐襲，已下令採取一切措施優先確保美軍部隊安全。

美軍派無人機空襲擊殺ISIS成員 稱無平民受傷（第二版） 【下一頁】

拜登續指，美國成功利用無人機撃殺ISIS-K成員，實踐會追捕對美軍及喀布爾平民發動恐襲組織的承諾。他表示，這次絕對不是最後一次行動，美方將繼續追捕參與恐襲的相關人士，讓他們付出代價。

美國駐喀布爾大使館周日（29日）亦發出警告，指喀布爾機場附近一帶很大機會出現襲擊威脅，要求美國公民立即遠離機場大門外區域。

責任編輯：郭麗明

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