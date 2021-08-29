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【歷史文化】宋皇臺站展出70多萬件宋元文物 黃偉綸：現正密鑼緊鼓籌備下一個文物展

理財智慧 15:36 2021/08/29

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發展局局長黃偉綸今日（29日）發表網誌，提及近日在宋皇臺站舉辦的「聖山遺粹—宋皇臺出土宋元文物展」，展出70多萬件宋元陶瓷碎片、宋代銅錢等文物，是本港首個在車站內設置的文物展覽，並預告現時正籌備下一個宋皇臺站的文物展。

這次展覽展出的出土文物超過400件/片，以宋元時期陶瓷器碎片為主，種類包括香爐、龍泉窰系青瓷、福建窰系青釉瓷等，還有宋代貨幣、宋元時期建築構件。展覽亦介紹配合宋皇臺站建設的考古工作、主要考古發現、宋皇臺的歷史，以及出土文物的特色與重要性。

【TeamHK】市建局舉辦全港首個體育互動體驗館 韋志成：旨推動本地運動普及化：【下一頁

古蹟辦執行秘書蕭麗娟說，宋皇臺站考古工作共發現70多萬片文物，以宋元時期陶瓷器物為主，古蹟辦特別與港鐵商討在站內展出出土的文物，港鐵亦配合並提供兩個分別長7米及15米的展櫃，供古蹟辦展示及介紹文物。

在2012年2015年期間，配合宋皇臺站建設工程，香港鐵路有限公司（港鐵）委託考古專家於工程範圍進行考古工作，結果出土大量宋元時期的考古遺存，包括宋代石構水井、70多萬片宋元陶瓷碎片等。

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責任編輯：潘曉豐

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