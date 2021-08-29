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【TeamHK】市建局舉辦全港首個體育互動體驗館 韋志成：旨推動本地運動普及化

理財智慧 15:14 2021/08/29

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市區重建局行政總監韋志成今日（29日）發表網誌，預告本周六（4日）於SPORTS EXPO舉辦以「體壇創佳績，振奮港人心」為主題的活動，是全港首個以運動為主題的體育互動體驗館，並邀請了部份參加今屆奧運會的香港運動員，包括羽毛球混雙的奧運代表謝影雪和鄧俊文，以及賽艇代表洪詠甄，與市民分享是次參賽經驗和背後故事。

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當局會運用「SPORTS EXPO」體育互動資料館內的互動科技設施，舉行空手道運動示範表演、劍擊體驗、互動遊戲，以及奧運賽事精華重溫等一連串活動，讓市民大眾一同體驗。SPORTS EXPO設有虛擬競技場、體感遊戲區、360 VR 體驗區及觸控螢幕遊戲區四個各具特色的遊戲區，讓參觀人士在一個場館便能同時體驗籃球、速度梯、跳步、欖球、沙灘排球和乒乓球等不同類型的運動訓練。

同時，當局於下個月，在在觀塘裕民坊YM2商場內的社區活動空間，舉辦更大規模的香港運動精神奧運奪標圖片展覽，並參照多位奪標運動員在競賽過程中的英姿，製作成立體雕塑展出，旨在推廣本地體育運動。

 

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責任編輯：潘曉豐

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