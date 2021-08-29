【司長網誌】將檢視債券市場生態系統 陳茂波：本港要有相應籌謀部署對接「十四五」規劃

財政司司長陳茂波今日（29日）發表網誌，提及上周於本港舉辦的十四五規劃，本港在對接時，香港也要有相應的籌謀部署，從金融市場到其他領域都要以站上新台階的角度來釐訂新發展方向，這才能牢牢抓緊發展機遇。

在債券發行量方面，香港則是繼內地和南韓之後，亞洲（除日本外）第三大；他指，雖然目前的發展已有一定成績，但在踏入新發展階段和抓緊新機遇的角度看，還需要在多方面加大力度。

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同時，他認為需在多個環節有所突破，才能令債市發展踏上新台階。例如，現時不少債券是場外交易，價格透明度不足，變相增加交易成本及削弱交易效率。他提出應檢視整個債券市場的「生態系統」，包括債券的發行、買賣、清算、在交易所掛牌、托管、稅務，以至信貸評級服務等。他直言，由他率領的香港債券市場發展督導委員會上周已展開工作，旨加快推動本港債券市場的發展。

除了讓市場及產品多元化發展外，在國家的「十四五」規劃中，香港還有一個非常重要和吸引的發展主題：深化離岸人民幣市場發展，助力人民幣國際化進程。

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責任編輯：潘曉豐