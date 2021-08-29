【貧富懸殊】羅致光：政府沒有設定「扶貧線」未來仍需探討長生津和公共年金的配合

勞工及福利局局長羅致光今日（29日）發表網誌，以《貧富懸殊之綜援、長生津及職津》為題，直言近月有政策研究員指香港政府有一條「扶貧線」，令人莫名其妙，又坦言香港政府基本上沒有一條「扶貧線」。

他提及多項扶貧政策，又指部分領取全額職津的住戶的收入高於貧窮線，並只有部分領取全額職津及收入低於貧窮線的住戶能夠在數據上視作獲得政府幫助而脫貧。從另一個角度來看，職津除了協助有需要人士脫貧外，兼有「防貧」的作用，有助減低收入不均的情況。

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在綜援方面，截止今年2月，不同受助家庭所得金額，較2019年實質增加1.1％至8.3%不等，以1人家庭增幅最多，由6,507元增加至7,399元，多了892元，而6人家庭或以上則由21,847元增加至23,147元，多了1,300元。他強調，綜援是為那些在經濟上無法自給的人士提供安全網，更不應貼上一個負面的標籤。

他又指，長者生活津貼及公共年金的配合，可為長者提供穩定收入，日後亦需進一步探討未來退休人士比例上升帶來經濟挑戰，並指首要推行取消強積金「對沖」及強化制度，包括推行積金易以減低強積金的管理成本、為低收入僱員代供強積金等。

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責任編輯：潘曉豐