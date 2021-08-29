發大財！全球最富有反抗組織 外媒分析塔利班四大財源

阿富汗武裝組織塔利班在美軍開始撤出阿富汗的短短不足一個月時間內，推翻了阿富汗政府。所謂「三軍未動，糧草先行」，BBC早前便直指塔利班是全球最富有的「反抗組織」，聯合國在2011年便估計塔利班年收入達4億美元，但BBC認為到了2018年，塔利班的年收入已高達15億美元。

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報道列舉了塔利班籌措軍費的三大方法。首先是來自國外的援助，如巴基斯坦、伊朗、俄羅斯等美國敵對國家都曾被阿富汗政府與美國官員指控有援助塔利班，另外卡達、阿聯酋、沙地阿拉伯等國也被指匿名援助塔利班，專家預估塔利班透過此渠道獲取的金額可能高達每年5億美元。

其次是毒品交易。阿富汗是全球最大的鴉片生產國，年出口產值約在15億到30億美元之間，更成為塔利班其中一個最大的財源，曾經便有阿富汗政府官員表示，塔利班會向種植罌粟者收取10%「種植稅」。

最後就是在控制區內的各苛捐雜稅，如塔利班便在2018年宣布，如有阿富汗商人途經塔利班領土，就需為各種商品納稅，包括燃料稅，建築材料稅等，同時阿富汗電力公司的負責人也曾表示，雖然電力公司是由阿富汗負責營運，但塔利班亦會向民眾收取「電費」。

最後，塔利班亦會透過非常採礦賺取每外匯，據聯合國分析支援與制裁監測小組在2014年的一份報告中表示，塔利班每年由赫爾曼德省境的非法採礦活動中賺取1000萬美元。

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