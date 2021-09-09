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【營銷智慧@iM網欄】活用粉絲經濟學經營網店? Facebook兩大渠道吸粉

股樓投資 21:06 2021/09/09

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坊間網店所售賣的商品大同小異，為何部份網店能突圍而出? 筆者認為原因在於這些倖存者有較好的品牌效應及商譽，而這些看似虛無但又很重要的元素，卻有實在的量度指標——粉絲數目。上期專欄筆者分享了不少有關利用社交平台吸引粉絲的方法，今期便比較不同吸粉平台的渠道。

【營銷智慧@iM網欄】資訊與推銷取平衡 學懂粉絲行銷經濟

網民之所以成為網店的粉絲，原因是他們認為你的具權威的資訊提供者，因此資訊在平台的曝光度便會有很大影響。經營網店專頁一般首選Facebook，而網店主又可選用專頁或群組發放資訊。但兩種看似相似的渠道，卻有著不同功能及宣傳效果，最常見的方式是先建立專頁，利用發放的資訊吸引網民讚好，繼而令他們持續關注專頁所發放的資訊。

不過，現在Faecbook給予專頁的自然觸及愈來愈低，容筆者以實際例子解釋Facebook專頁曝光率之低。用戶每滑動的20個帖子中，有10個是與朋友動態有關，另有3至4個廣告，而剩下的6個帖子中，有3-4個才是他所讚好的專頁，其餘就是群組，但每個人所讚好的專頁動輒也有數十、甚至數百個，要在當中跑出也非易事，當然如果互動較多，也能增加自然觸及率，但比例也有一個天花板。

所以網店主只能跟隨遊戲玩法，有時也需要用廣告推動帖子的曝光，但也不是全無辦法應對。以筆者經驗所得，Facebook的群組的自然觸及率會較高，原因也不難理解，用戶一般是主動加入Facebook群組，而非如專頁般，用戶手指滑動帖子時，「被動地」看到有趣的帖子而追隨專頁。所以一般他們所加入的群組數目會比追隨的專頁少很多。因此我會建議網店應多推Facebook群組，甚至不惜推出產品優惠，以換取客人主動加入群組，輔以定期為專頁落廣告，便能在吸引新客同時，也能定期向舊客提供資訊。

作者_李彥霆 (Felix)簡介：

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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