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【美國收水】鮑威爾央行年會放鴿 多名局方官員撐年內減買債

股樓投資 15:27 2021/08/29

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聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周五（27日）於Jackson Hole全球央行年會中表示，目前美國已就全民就業及通脹重回2%目標水平取得進展，當局將會評估即將公布的數據，如果持續通脹問題嚴重，局方將會作出回應，以確保通脹與當局目標一致。市場認為鮑威爾言論偏鴿，符合市場預期。

【美國經濟】最大對冲基金橋水投資總監Greg Jensen：聯儲局或比市場預期提早收水

除鮑威爾外，多名聯儲局官員亦表明會在今年稍後開始縮減買債。聯儲局副主席克拉里達表示，美國通脹已取得實質性進一步進展，可以開始放慢每月買債步伐，又預計秋季也將會在就業方面取得進展。

克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特認為，聯儲局應開始考慮縮減買債規模，但需就業市場取得進一步改善後，才開始考慮加息。費城聯邦儲備銀行總裁哈克亦重申，聯儲局不會在明年底或2023年初之前加息，又表示會在結束買債計劃後才上調利率。

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撰文 : 林展鋒

就業 費城 加息 美國聯儲局 通脹 美國 鮑威爾 銀行

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