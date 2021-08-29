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【美股分析】富瑞料大宗商品價格將反彈 籲投資者撈四股

股樓投資 15:31 2021/08/29

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大宗商品價格在5月高位輾轉回落，富瑞分析師Chris LaFemina認為礦業股股價已跌至具吸引力水平，並對該行業股價持樂觀態度，LaFemina指，大宗商品跌勢將會結束，雖然需求不會大幅加速，但情況將會開始好轉，因銅礦等大宗商品的供應限制將導致需求增長速度大於供應。

【拼多多】拼多多單季轉虧為盈 社區團購補貼或減少

多家美國上市的礦業股中，LaFemina 最看好 銅礦股Freeport（FCX）。她表示，看漲銅礦的部分原因來自再生能源以及電動汽車的興起，因製造風力渦輪機及電動車需要大量的銅。

LaFemina 認為，Freeport 可受惠低成本及產量不斷增加的優勢，與同業相比有較高的股本回報率。他給予該股目標價60美元，且在銅價上升的預期下，其 預測明年每股盈利達6美元，高於市場預期。

LaFemina亦看好BHP（BHP）、力拓（RIO）和 Anglo American（NGLOY），因為這些股份的市盈率只有個位數，兼派高息，現價估值吸引。

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撰文 : 林展鋒

電動車 銅價 汽車 商品 目標價 每股盈利 市盈率 美國 美股 HP

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