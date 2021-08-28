【新冠疫苗】拜登擬提前打加強劑時間 與次劑隔5個月

美國將於9月開放全國民眾接種新冠疫苗加強劑。美國總統拜登周五（27日）與以色列總理貝內特會面時提到，正考慮將接種次劑新冠疫苗與加強劑相隔的時間，由8個月縮短至5個月。

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根據美國政府的計劃，美國9月20日起將為已完成接種輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗最少8個月的人士，接種新冠疫苗加強劑。

拜登（Joe Biden）周五於白宮會見以色列總理貝內特（Naftali Bennett）。以色列的接種進度良好，全國約三分之一的人口已接種加強劑。

兩人會面期間談及新冠疫苗接種計劃，拜登表示美國考慮貝內特提出的建議，有意提前加強劑接種計劃。拜登稱美國政府正討論應否將次劑與加強劑的相隔時間縮短至5個月。

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但白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）表示，政府的加強劑接種計劃現時沒有變化，強調拜登將繼續遵循政府衛生專家的指引。

美國食藥局（FDA）正收集和分析來自疫苗商及美國國立衛生研究院（NIH）等機構、有關加強注射的安全性和有效率的數據。美國政府官員每天開會討論接種加強劑方案。

美國政府表示無論如何，政府都會優先安排首批接種第一劑新冠疫苗的高危群體接種加強劑，包括療養院友、長者及醫護人員。

責任編輯：鄭錦玲