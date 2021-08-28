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【網絡安全】T-Mobile客戶資料外洩　行政總裁致歉　稱正加強網絡安全

商業 17:30 2021/08/28

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T-Mobile指，現時客戶資料已再沒有外洩的風險。正努力加強網絡安全。（T-Mobile Facebook圖片）

美國第二大電訊商T-Mobile上周被黑客攻擊，大量客戶的資料外洩。最近T-Mobile行政總裁Mike Sievert亦為事件致歉，並透露現在仍繼續調查今次的黑客罪案。

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T-Mobile的系統上周被黑客入侵，黑客獲得T-Mobile合共超過5400萬現有客戶及舊客戶的個人資料，包括姓名、電話號碼及地址等。受影響的客戶亦包括企業客戶，不過Mike Sievert強調，客戶的財務資料未有外洩。

Mike Sievert就事件向客戶道歉，但沒有透露更多詳情，僅指壞人利用對技術系統的知識以及專門的工具和能力，來訪問T-Mobile的測試環境，再攻擊其他包含客戶數據的 IT 服務器。他表示，現時客戶資料已再沒有外洩的風險。目前亦正努力加強網絡安全，包括與網路安全公司 Mandiant和畢馬威（KPMG）建立長期合作夥伴關係。

事實上，在去年12月份，T-Mobile的系統亦曾受到非經授權人士惡意存取，有20萬名客戶的電話號碼以及通話記錄等數據外洩。

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責任編輯：葉泳珊

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