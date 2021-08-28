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馬雲曾稱996是一種巨大的福氣 最高人民法院指加班文化違規 vivo決定改行雙休制

股樓投資 21:50 2021/08/28

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內地企業間流行「996」的朝9晚9、每周公作6日，近日最高人民法院及人社部聯合發表超時加班案例，指出996工作制度嚴重違法。內地手機品牌vivo宣布，將改行「雙休」制度，即一周工作五日。

vivo表示，自9月13號起將實行雙休工作制，並指會朝着「為員工營造快樂進取的氛圍」的企業使命繼續努力奮鬥。

阿里巴巴（09988）創辦人馬雲過去曾公開表示「996是一種巨大的福氣」，該股於周五（28日）大跌近4%。

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撰文 : 趙家盈

經濟 馬雲 品牌 Vivo 最高人民法院

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