【港股追蹤】營業額接年增27% 國航上半年虧損降至67.8億元人幣

國航（00753）公布中期業績，上半年營業額增27%至376.6億元（人民幣，下同）；虧損由去年同期的94.4億元降至67.8億元；每股虧損49.37分，集團幾不派發中期息。



期內，航空運輸收入接年增30.7%至83.3億元；其他經營按年減少12.5%至21.9億元。集團實現客運收入308.95億元，按年增34.63%。其中，因運力投入增加使收入增59.3億元；因客座率上升而增加收入13.53億元；因收益水平上升而增加收入6.67億元。



另外，集團上半年實現貨郵運輸收入45.75億元，按年增加3.84億元。其中，運力投入增加使收入增15.15億元，因載運率上升使收入增加2.32億元，因收益水平下降而收入減少13.63億元。

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