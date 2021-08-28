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【快手1024】網信辦擬監管財經類自媒體 快手將嚴厲處罰違規帳號

股樓投資 20:17 2021/08/28

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內地短片平台快手（01024）公布，將會對自媒體違規採編發布財經類訊息專項進行整治行動。

快手管理員表示，為落實清朗商業網站平台和自媒體違規採編發布財經類訊息專項整治的工作要求，將會由今日（28日）起開展專項工作。快手會把平台內發布違規財經類訊息的自媒體帳號，作出嚴厲處罰。

據網信辦文件，此次專項整治將重點打擊8類違規問題，包括胡評妄議、不加判斷地轉載報道評論、散布「小道消息」、斷章取義、惡意唱空或哄抬個股價格、炒作負面信息對相關利益主體進行威脅恐嚇、冒用濫用財經主管部門工作人員或專家學者等名義。

同場加映：【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股


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撰文 : 趙家盈

勒索 快手—W（01024） 恐嚇 經濟 媒體 香港

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