感染Delta變種新冠患者 住院風險高一倍

Delta變種（印度首先發現）成為多國主要傳播病毒株，有部分地區的確診住院率近期也上升。英國一項研究指，感染Delta變種的新冠肺炎患者，住院的風險較感染其他變種病毒的新冠患者高一倍。

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英格蘭公共衛生署（PHE）於今年3月底至5月底期間，為當地超過4.3萬個確診個案進行病毒基因序列分析。

《刺針》周五（27日）刊登這項研究。結果顯示研究中80%的患者均感染Alpha變種（英國首先發現），有20%的患者感染Delta變種。

研究當中74%的患者無接種新冠疫苗；24.2%的人接種最少一劑疫苗；1.8%的人完成接種疫苗（編按：部分英國人接種只需一劑的強生疫苗）。

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研究人員發現，在確診2周內住院的Alpha及Delta變種患者比例，分別為2.2%及2.3%。但感染Delta變種的患者普遍較年輕，研究人員排除年齡等因素後，發現感染Delta變種患者的住院風險，較感染Alpha變種的患者高逾一倍。

研究人員根據患者疫苗接種狀態分析數據時，發現未接種疫苗或接種首劑疫苗不足三周的Delta變種患者，住院風險會增加一倍。

研究團隊指Delta變種佔英國超過98%的確診個案，建議未接種疫苗的人盡快行動。

責任編輯：鄭錦玲