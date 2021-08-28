【蘋果Apple】iPhone 13發布在即 富士康9月底前要再招聘20萬工人

網上消息指今年蘋果將於9月第三周發佈iPhone 13。據新浪網報道，因iPhone 13發布在即，富士康鄭州工廠需在9月底之前，額外招聘20萬工人才能滿足生產需求。

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富士康鄭州副總經理王雪在接受新浪網採訪時稱，以目前的招聘速度，他有信心完成人員配備目標。除了引入了新的快速招聘機制，富士康的招聘計劃還得到了地方政府的支持。此外，富士康還在現場進行新冠肺炎病毒檢測，以確保人身安全。

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其實，富士康很早就在為iPhone 13量產做準備。今年5月有報導稱，為了迎接iPhone 13量產，富士康鄭州工廠在一個月的時間內已經3次提高新入職員工的獎金。

當時，據富士康鄭州工廠「數碼產品事業群」（iDPBG）的招聘信息顯示，如果生產線上的新員工工作滿90天，並至少在崗55天，他們將獲得7500元人民幣的獎金。

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而iDPBG最新的招聘廣告顯示，每名新員工在生產線工作90天後，將獲得2000元的交通費補貼，以及8500元至9500元的簽約獎金。那些推薦新員工的人還將獲得1200元的獎金，使現金獎勵總額達到1.27萬元。

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