【互聯網監管】傳天津市政府控股企業須將數據移至「國資雲」　不得再與阿里、騰訊等雲平台簽約續約、浪潮國際飈16%

▲ 傳天津市政府控股企業須將數據移至「國資雲」 不得再與阿里、騰訊等雲平台簽約續約

據路透社引述一份文件指，根據國務院指示，天津市已經要求由市政府控股的公司，要將公司數據由阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 等私營企業的雲平台，轉移至政府運營的「國資雲」平台上。

騰訊今早下跌，現跌1.5%，最新報459.2元；阿里巴巴變動不大，最新報156元。分析指出，服務器、存儲、數據中心等基礎組件的廠商有望受惠。浪潮國際 （00596） 現升16.8%，最新報4.25元，成交額8001萬元。

據包括網易新聞、財新、經濟觀察報等內地媒體報道，天津市國資委此前下發《關於加快推進國企上雲工作完善國資雲體系建設的實施方案》，要求已經在華為雲、阿里雲、騰訊雲、天翼雲等第三方公有雲平台上，部署建立信息系統的企業，在合作租約到期日起兩個月內，全部遷移至國資雲平台，而原則上最遲應於2022年9月30日前全部遷移至國資雲。不過其後多間內地媒體刪除有關報道。

據路透社報道指，文件亦補充「國資雲」正在建立，準備工作將在8月底完成，即日起，各企業不得再與第三方公有雲平台新簽、續簽雲資源租用合同。

▲ 網上流傳文件內容截圖

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