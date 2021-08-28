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【新股IPO】亞洲最大人工智能公司商湯科技擬在港上市 阿里IDG有份持股

股樓投資 17:44 2021/08/28

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本地人工智能公司商湯科技（SenseTime）正式在港遞交招股書，中金、海通國際發滙豐為聯席保薦人。外媒報導指，商湯科技已展開在港上市工作，最早可在年底前上市集資約10至20億美元（約78億至156億港元）。

商湯2014年於香港成立，其創始團隊源自香港中文大學多媒體實驗室。其全球總部設在香港、中國總部則在上海，業務絕大部分來自內地。

【港股追蹤】原料成本上漲抵銷收入大增 比亞迪上半年少賺近三成  詳情請看[下一頁]

以去年收入計，商湯科技是亞洲最大的人工智能軟件公司。截至6月底，商湯科技收入錄得16.5億元（人民幣，下同），按年增長92%；經調整虧損淨額為7.26億元，按年收窄34%。

【騰訊700】網信辦公布新規整改飯圈文化 騰訊將清理粉絲群組 禁未成年人參與應援消費  詳情請看[下一頁]

商湯其中一間附屬公司北京商湯被美國商務部工業和安全局列入實體清單。但公司表示，列入實體清單並無對公司的業務造成任何重大不利影響。

據招股書顯示，阿里巴巴 （09988） 旗下的淘寶中國持有7.59%股權，春華資本持股3.08%，投資機構IDG持股1.42%。

同場加映：【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股



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撰文 : 趙家盈

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