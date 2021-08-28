【蘋果Apple】終於作出讓步 App Store允許第三方支付

蘋果再作讓步，繼之前對小型開發商的抽成比例降至15%後，今日再宣布App Store允許第三方支付功能，應用開發人員可通過電子郵件等方式，直接向使用者提供 iOS 應用之外的其他支付方式。

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事件要由《要塞英雄》講起，美國電子遊戲與軟體開發公司Epic Games旗下一款遊戲《要塞英雄》,因不想被抽取30% 「蘋果稅」，逐繞過蘋果內部購買 IAP（In-App-Purchase）機制，在遊戲中為玩家提供了一種更為便宜的新支付方式。發現該行為的蘋果立即將這款遊戲從 App Store 中下架，且關閉了Epic開發者帳號，為此雙方對簿公堂。

因這場爭議，蘋果推出了「App Store 小型企業計畫」，即年收入低於100萬美金的開發商，抽成比例由原本的30%降至15%。

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2019 年，近6.7萬名美國應用開發者聯合起訴蘋果，稱其違反了《謝爾曼法》和《公平競爭法》。據了解，2年間，雙方與美國司法部長Layn Phillips 進行了4次遠端調解，終在近日達成和解協定。

雖然目前該協議還在等待美國法院的批准，但蘋果已在其網站發布了一則公告「為支持業務併為用户提供良好的體驗，蘋果和美國開發商都同意更新App Store」，以此宣布了和解協議中蘋果會採取的行動。

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