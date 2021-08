談喀布爾機場恐襲 特朗普：我做總統就唔會發生

阿富汗首都喀布爾機場早前發生恐襲,包括13名美軍在內有過百人四,美國總統拜登撤軍決定引起爭議。美國前總統特朗普對在恐襲中喪生的美軍致以哀悼,又稱如果他任總統就不會發生這種事。

特朗普(Donald Trump)透過霍士新聞台發表一段長約2分15秒的影片聲明。特朗普痛斥ISIS-K發動野蠻兇殘的襲擊,殺害13名美國軍人及多名阿富汗民眾。

特朗普表示:

如果我是你們的總統,喀布爾襲擊根本不會發生。

(Kabul attacks would not have happened if I were your President.)