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談喀布爾機場恐襲 特朗普：我做總統就唔會發生

環球社會熱點 15:32 2021/08/28

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阿富汗首都喀布爾機場早前發生恐襲，包括13名美軍在內有過百人四，美國總統拜登撤軍決定引起爭議。美國前總統特朗普對在恐襲中喪生的美軍致以哀悼，又稱如果他任總統就不會發生這種事。

美軍派無人機空襲擊殺ISIS成員 稱無平民受傷 【下一頁】

喀布爾機場恐襲 逾百死150人傷（不斷更新） 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）透過霍士新聞台發表一段長約2分15秒的影片聲明。特朗普痛斥ISIS-K發動野蠻兇殘的襲擊，殺害13名美國軍人及多名阿富汗民眾。

特朗普表示：

如果我是你們的總統，喀布爾襲擊根本不會發生。

（Kabul attacks would not have happened if I were your President.）

特朗普又向遇襲犧牲的美軍致哀。他表示軍人在執行任務時獻出生命，為所愛的國家犧牲以拯救國民。特朗普形容這些軍人是以美國人英雄的身份逝去，國家將永遠銘記。

ISIS炸彈客身份曝光 距離5米施襲 【下一頁】

特朗普接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，更抨擊拜登（Joe Biden）政府與塔利班合作。特朗普指塔利班是美國的敵人，稱他曾與塔利班領袖打過交道，形容對方強硬而頑固。

特朗普表示塔利班多年來一直與美國對戰，而拜登政府卻與塔利班合作安排人們撤離。特朗普表示美方倘繼續和塔利班合作，13名美軍的犧牲只是開端。

責任編輯：鄭錦玲

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