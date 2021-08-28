【港澳大灣區】廣東省藥監局簡化註冊審批 助本港中成藥製造商開拓市場

廣東省藥品監督管理局公布，簡化香港註冊傳統外用中成藥在粵港澳大灣區註冊，及銷售的審批流程。

根據廣東省藥監局公告，經香港中醫藥管理委員會批准註冊、而在香港使用5年以上的傳統外用中成藥註冊持有人，可透過簡化流程向藥監局提交註冊申請，獲審批的中成藥可在大灣區銷售。

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食物及衞生局對新決策表示歡迎，特區政府會與內地有關當局保持聯繫，跟進落實多項有利大灣區中醫藥發展的措施。

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此前，內地和香港在規管中藥產品方面實行不同註冊制度，申請人須按兩地註冊要求，分別提交註冊申請並獲註冊後，方可在該地銷售。新安排便利香港中成藥製造商開拓市場，長遠也為香港中成藥走出去創造優良條件。

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