機場無生意為節省人手 日本首家機場「無人商店」開業

據日媒報道，日本國內首家機場「無人商店」已於本月27日在羽田機場開業。該無人商店由ANA控股的旗下企業經營，店名為「ANA FESTA GO」，提供包括土特產、便當、飲料、雜貨等總計上百件商品。

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ANA FESTA GO位於羽田機場第二航站樓地下一層，面積約有42平方米。顧客進入店舖後，18個攝像頭和貨架重量傳感器，將探知客人動向，同時掃描商品後就會自動結算。顧客可用電子貨幣、刷卡或現金支付，還可積累能兌換機票等的ANA里程。

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受新冠疫情導致國內航班減少的影響，石川縣小松機場、富山機場、佐賀機場的土特產店關張等，經營狀況嚴峻。ANA集團負責人表示，無人收銀的土特產店可節省約2個人手，所以計劃在本年度內，還會在其他銷售額較少的機場開設無人商店。

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