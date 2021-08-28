【東京殘奧】豐田自動駕駛巴士撞傷殘奧運動員　意外發生後即時停用

▲ 在東京殘奧用於接載運動員及職員的自動駕駛巴士「e-Palette」，已經停用。（豐田影片截圖）

由豐田開發的自動駕駛電動汽車，日前於東京殘奧村內發生意外，碰傷一名日本柔道運動員。豐田即時在殘奧村內停止使用該款自動駕駛巴士。

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受傷的運動員是日本男子柔道81公斤級運動員北園新光，他本身有視力障礙，現時頭部受傷，料需兩周康復時間，並缺席今天比賽。

豐田行政總裁豐田章男昨日透過影片就有關事件道歉，透露事發時，該自動駕駛電動汽車「e-Palette」正以每小時１至２公里的速度行駛。他認為今次的意外，證明自動駕駛汽車在一般道路行駛尚未可行。

豐田的電動汽車「e-Palette」負責在東京奧運及殘奧期間，接載運動員及職員。因應殘障運動員的需要， e-Palette亦已設置符合他們需要的扶手及座位，同時亦有電動斜坡方便輪椅上落。

據指，該電動巴士在事故前不久因傳感器檢測到附近的警衛員而停車，車上的操作員改手動駕駛後，便發生意外。據日本傳媒報道，時車上的操作員看到有人在馬路，但誤判該人會意識到有巴士駛近，最終釀成意外。

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責任編輯：葉泳珊