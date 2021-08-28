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美國助34孤身阿富汗童撤離 部分人已失父母

環球社會熱點 13:18 2021/08/28

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連日來有大量阿富汗民眾逃離，而當地兒童的安危也引起憂慮。美國政府表示，美方已協助約34名孤身出行的阿富汗兒童撤離，並安排他們居住收容所，其中部分人已失去父母。

美軍派無人機空襲擊殺ISIS成員 稱無平民受傷 【下一頁】

路透社引述美國政府官員指，這批兒童在沒有父母或法定監護人陪同的情況下，抵達喀布爾機場。美國帶同他們撤離，這批兒童抵達美國後獲轉介至美國衛生及公共服務部（HHS）難民辦公室。

這批阿富汗兒童截至周四（26日），有部分兒童已獲安排與家庭成員團聚，餘下24人則或安置在美國政府的收容所。

官員表示收容所工作人員有豐富經驗照顧兒童，但基於安全理由沒有透露收容所具體位置。這名官員透露獲收容的阿富汗兒童父母都不在美國，部分人的父母更已經去世。

喀布爾機場恐襲 逾百死150人傷（不斷更新） 【下一頁】

自塔利班8月中佔領喀布爾以來，美國已安排約10.5萬人撤離阿富汗，包括美國公民、阿富汗人和外國僑民。美方沒有透露抵達美國的阿富汗難民具體人數，美國有協助難民的團體預計約有數千人。

HHS發言人發聲明表示，政府正努力確保阿富汗兒童獲得適當安置，正招募更多阿富汗寄養家庭協助照顧他們。

責任編輯：鄭錦玲

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