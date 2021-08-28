【東京殘奧】無人駕駛巴士撞傷視障運動員 村內e-Palette暫停運營

據外媒報道，豐田汽車公司官網於8月27日，發布聲明表示，在東京殘奧村運行的無人駕駛巴士e-Palette，在周四下午2點左右，撞到了一名即將過馬路的視障運動員。

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報道透露，被撞到的運動員是日本男子柔道81公斤級參賽選手北園新光。北園新光有視力障礙，事故造成其頭部等處受傷，治癒需要約2周時間。當時車上2名操作員和5名乘客沒有受傷。車輛以每小時1至2公里速度撞上運動員時，正處在一個T形路口。不過，當時該車是由一名操作員使用操縱杆手動控制的。

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豐田汽車目前已經暫停e-Palette在殘奧村的運行，並正全力配合警方對事件的調查，以查明事故原因。同時豐田亦會就對事故進行內部調查，並將繼續與東京奧運會和殘奧會組委會密切協調，以確保未來不會發生任何事故。

Toyota e-Palette是一款具備L4級自動駕駛能力的園區接駁車輛，在2020東京奧運會期間，數十輛e-Palette在運動員村內運行。按照此前計畫，e-Palette也將在2022年北京冬奧會作為接駁車輛被使用。

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