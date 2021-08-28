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亞馬遜夥支付公司Affirm 推出先買後付服務

股樓投資 18:19 2021/08/28

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美國電商亞馬遜（美：AMZN）夥支付公司Affirm（美：AFRM）推出「先買後付」服務。由周五起，當消費者購物滿50美元便可以在付款時選擇「先買後付」，每月分期付款。

亞馬遜表示，有鑑於年輕消費群對於分期付款的需求正不斷增加，故與Affirm建立合作夥伴關係，希望吸引更多年輕消費者。

較早前，支付平台Square（美：SQ）亦斥資290億美元收購澳洲的「先買後付」支付公司Afterpay，作價高達290億美元。

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撰文 : 趙家盈

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