【港股追蹤】原料成本上漲抵銷收入大增 比亞迪上半年少賺近三成

比亞迪（01211）公布中期業績，上半年內少賺近三成至11.7億元（人民幣，下同），營業額提升53.6%至891.3億元。受累於原料價格上升，其毛利率按年跌6.9個百分點至11.13%，不派發中期息。

【吉利175】英特爾嗶哩嗶哩寧德時代 入股吉利旗下電動車公司極氪 詳情請看[下一頁]

期內，汽車、汽車相關產品及其他產品業務收入按年增25.4%至381億元；手機部件、組裝及其他產品業務收入按年增86.3%至428.2億元；二次充電電池及光伏業務的收入按年增逾7成至約78.7億元

【新股IPO】盈德氣體擬最快下月遞交上市申請 集資10億美元 詳情請看[下一頁]

新能源汽車方面，截至6月底，「漢」的銷量約9萬輛。公司指，其銷量打破了20萬以上新能源自主品牌轎車的銷量天花板。

比亞迪電子（00285）方面，上半年少賺33.6%至16.4億元，惟營業額則升逾四成至445.3億元，創同期新高。

同場加映：【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股





【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機