【騰訊700】網信辦公布新規整改飯圈文化 騰訊將清理粉絲群組 禁未成年人參與應援消費

騰訊（00700）發公告指，為實踐網信辦最新公布的《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》，將會對所有涉明星藝人榜單、應援集資類小程序進行大力整改。

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騰訊表示，會對名稱內含有「粉絲團」及「後援會」等字眼的賬號和群組進行清理，僅獲明星經紀公司（工作室）授權或認證方可恢復註冊。同時，騰訊會加大力度清理粉絲互相謾罵、造謠攻擊、應援集資、刷量控評、誘導未成年人追星等的信息，嚴厲處置違規賬號。

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另外，有關於打投、應援、集資、控評、八卦、爆料的粉絲群組將會被清理，並從嚴處置群組管理員。騰訊亦會採取措施，禁止未成年人參與應援消費、創建或管理粉絲群組。

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