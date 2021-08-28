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貧者愈貧、富者愈富？美國富豪疫情間總財富暴增1.8萬億美元

環球政經 12:44 2021/08/28

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美國不平等政策研究所（Institute for Policy Studies Program on Inequality, IPS）和美國公平稅收協會（Americans for Tax Fairness, ATF）日前公布一項研究，疫情爆發至今，美國的超級富豪身家不減反增。截至8月17日，他們的總財富增加了逾1.8萬億美元，由不到3萬億美元增至4.8萬億美元，飆升了62%，足以償還美國所有的學生債務。

【政府工略】政府物流服務署請司機 無學歷要求 頂薪逾2.4萬元 【見下頁

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報告指出，特斯拉（Tesla）的行政總裁馬斯克（Elon Musk）的財富增長最快，疫情間增加至1500億美元，增幅達到600%。至於亞馬遜（Amazon）的創始人貝佐斯（Jeff Bezos）也不遑多讓，其財富增加了750億美元。

【美股分析】新債王警告：「派對」結束後 美國經濟增長將急劇下降 【見下頁

報告提到，美國在疫情期間，超過8600萬人失業，近3800萬人染疫，超過62.5萬人死於新冠肺炎。而美國的學生債務，在疫情期間也未曾停止增長，現已達到1.7萬億美元。儘管拜登上台後已經為某些群體免除了87億美元的學生債務，但這只佔學生債務負擔的1%，而且隨著債務繼續增長，美國各地的借款人都在努力還款。

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撰文 : 陳楚琨

新冠肺炎疫情 疫情 富豪 經濟 馬斯克 失業 Tesla 美國 Amazon 美元

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