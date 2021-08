貧者愈貧、富者愈富？美國富豪疫情間總財富暴增1.8萬億美元

美國不平等政策研究所(Institute for Policy Studies Program on Inequality, IPS)和美國公平稅收協會(Americans for Tax Fairness, ATF)日前公布一項研究,疫情爆發至今,美國的超級富豪身家不減反增。截至8月17日,他們的總財富增加了逾1.8萬億美元,由不到3萬億美元增至4.8萬億美元,飆升了62%,足以償還美國所有的學生債務。

報告指出,特斯拉(Tesla)的行政總裁馬斯克(Elon Musk)的財富增長最快,疫情間增加至1500億美元,增幅達到600%。至於亞馬遜(Amazon)的創始人貝佐斯(Jeff Bezos)也不遑多讓,其財富增加了750億美元。

報告提到,美國在疫情期間,超過8600萬人失業,近3800萬人染疫,超過62.5萬人死於新冠肺炎。而美國的學生債務,在疫情期間也未曾停止增長,現已達到1.7萬億美元。儘管拜登上台後已經為某些群體免除了87億美元的學生債務,但這只佔學生債務負擔的1%,而且隨著債務繼續增長,美國各地的借款人都在努力還款。

