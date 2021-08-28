【新股IPO】GOGOX遞表申請上市　香港後生仔創業曾言：不以買樓為目標

▲ GOGOX遞表申請上市 創辦人當年不以買樓為目標、拿盡銀行積蓄創業

源自香港本地的獨角獸GOGOX昨日正式遞表申請在港上市，這家與內地快狗打車合併的線上同城物流平台的歷史，可以追溯至由2013年創始的GOGOVAN。GOGOVAN最初是由幾位香港後生仔，花兩萬元創立的貨車網上召車平台，至今有傳估值已經高達20億美元（折合約155億港元）。創辦人之一林凱源當年曾感慨，這代年輕人被買樓問題困擾，希望社會不要經常將年輕人目標與買樓扯上關係，又指「如果我當年以買樓為目標，今日你們不會按一個掣，有架貨VAN可以24小時到。」

GOGOX遞交上市申請，傳集資至少31億【下一頁】

三位香港後生仔林凱源、關俊文以及鄧權威，最初在美國留學打工時相識，三人在中餐館送外賣時認識。後來由美國回來香港後，三人首先做起了飯盒營銷生意，將廣告印在外送飯盒上，再向餐廳供應飯盒。但隨著業務量增加，經常遇到沒有貨車司機送貨的困難。而且和現時的「的士台」相似，當時只可以通過傳統召車的方法，等待貨車台配對客戶和司機，中間動輒耗時半小時或更長時間。

三人考慮製作一個應用程式，透過應用程式快速配對貨車司機與客戶，找來一位寫程序高手，和一位做設計的朋友，五人夾份兩萬元，創辦GOGOVAN。後來應用程式推出後，反應不俗，公司開始有投資者有興趣進行投資。

GOGOVAN與內地的58速運在2017年計劃以合併方式互補，兩者合併後可以互相得到內地及國際市場的資源。林凱源當時曾言，自己的目標是要打造世界第一貨運物流平台，可以在香港上市，更指這一上市目標「遠大於創業板」。

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記者：梁安琪