【加密貨幣】瑞士五星級酒店接受比特幣和以太幣付房費 將考慮接受其他加密貨幣

接受以加密貨幣消費的商場似乎愈漸增多。瑞士阿爾卑斯山區的豪華度假酒店The Chedi Andermatt於日前宣布，將開始接受顧客用比特幣和以太幣支付房費，更表示日後將考慮接受其他加密貨幣付款。

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The Chedi Andermatt是由埃及億萬富翁Samih Sawiris所擁有的五星級酒店，酒店於2013年開業，擁有123間客房和套房，旺季時每晚的價格最低1300瑞士法郎。

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該酒店早在4年前就開始考慮將加密貨幣作為支付選項，但一直等到能夠確保交易安全時才宣布。

The Chedi Andermatt將與支付服務提供商Worldline，以及瑞士加密服務提供商Bitcoin Suisse合作。為避免價格波動風險，該酒店收到的任何加密貨幣付款將立即被轉換成瑞郎。

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