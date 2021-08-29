美軍派無人機空襲擊殺ISIS成員 稱無平民受傷（第二版）

極端組織伊斯蘭國-呼羅珊省（ISIS-K）於阿富汗喀布爾機場發動恐襲，造成13名美軍死亡。美國國防部證實派無人機於阿富汗進行空襲，並擊殺兩名相信有份策劃針對美國人潛在恐襲的ISIS-K成員，強調無平民傷亡。

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喀布爾機場恐襲 逾百死150人傷（不斷更新） 【下一頁】

（第二版更新ISIS-K成員死傷人數）

美國國防部證實，美軍周六（28日）較早時派出無人機於阿富汗東部楠格哈爾省（Nangahar）發動空襲，造成ISIS-K兩名成員死亡及一名成員受傷。國防部官員表示兩名被殺的ISIS-K成員當中，其中一人有份策劃針對美國人的恐襲行動，另外一人則為協助角色。

但當局拒絕透露遭擊殺ISIS-K成員的身份，也無直接證據表明他們有份策劃上周的喀布爾機場恐襲。

國防部官員首次承認，美軍於喀布爾機場恐襲發生後曾開槍，美方不排除有部分人因而死亡。官員早前表示爆炸發生後傳出槍聲，但不確定是美方抑或ISIS-K成員開槍。

美媒早前引述一名國防部官員指，美國總統拜登（Joe Biden）已授權無人機空襲，並由美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）下令執行。

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據悉，當時3名ISIS-K成員於楠格哈爾省的偏遠地區駕駛汽車。美方選用MQ-9 Reaper無人機進行空襲，並刻意挑選彈藥以盡量減低平民傷亡。

另外，白宮引述美國國家安全小組指，喀布爾很可能再次發生恐襲。白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）形容未來數天是最危險的時刻，當局會在喀布爾機場採取最大力度的保護措施。

責任編輯：鄭錦玲